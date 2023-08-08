الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حِمل مسائي اليوم 35 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حِمل مسائي، اليوم، يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، في ظل تراوح ارتفاعا درجات الحرارة الملحوظ عند درجات 39 و41 درجة مئوية على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 39 درجة مئوية في نهار اليوم  الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحِمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الثلاثاء يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات.

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحِمل الأدنى بلغ أمس الأثنين نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحِمل، ظهر اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الثلاثاء" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الأثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

الكهرباء أقصي حمل مسائي اليوم
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