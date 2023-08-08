الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

4.3 % ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال مايو 2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية (مايو 2023).

وبلغت قيـمة العجـز فى الميزان التجارى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع  قدرها 4.3%.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• الصادرات    
انخفضت  قيمـة الصادرات بنسبة 20.9%، حيـث بلغـت 3.38  مليار دولار خـلال شهــر مايو 2023  مقابل 4.28  مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها: 
(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7%، البترول الخام بنسبة 54.5%، منتجات البترول  بنسبة 41.7%، أسمـدة بنسبة 72.4%).  

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجه بنسبة 59.1%، ملابس جاهزه بنسبة 6.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 70.8%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1%). 

•  الواردات 

انخفضت قيمة الـواردات بنسبة 9.4%، حيث  بلغت 7.12 مليار دولار خلال شهــر مايو 2023 مقابـــل 7.85  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا:  
(منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.3%، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة 24.8%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابــق وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.2%، ذرة بنسبة 46.4%، قمح بنسبة 92.5%، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3%).

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