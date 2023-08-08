برلماني: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأكيد على ترسيخ التصالح المجتمعي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال.

وأكد عكاشة في تصريحات صحفية له، إن قيام لجنة العفو الرئاسي بإعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي تأكيد على رغبة الدولة الحقيقة في اتخاذ خطوات جادة لإرساء حالة التصالح المجتمعي، علاوة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها على أرض الواقع بمثابة تأكيد على السير في طريق التنمية المستدامة.

وتابع أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحرك وفقا لرؤية وأرضية وطنية بعيدا عن المزايدات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، لافتا إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل ورد حاسم وقاطع وقوى قوى الشر ومن يروجون الشائعات

وتقدم النائب عمرو عكاشة بالتهنئة المفرج عنهم، مشيدا بدور الدولة في العمل على دمجهم في المجتمع لضمان مستقبل أفضل لهم.

ووجه التحية للجنة العفو الرئاسي على ما تبذله من جهود ملموسة في وضع قوائم المفرج عنهم.

وتضمنت قائمة المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا:

١-واصل محمد محمد سليم

2. محمد خالد محمد محمود علي

3. عبد العزيز سليم مصيلحي الدسوقي

4. أحمد عبد الحميد حسين محمود

5. صابر سعید حسن ابراهیم

6. محمد علاء محمد بدوي

7. مصطفي أنور محمد محمود

8. الناصر صلاح الدين محمد ابراهيم

9. أحمد سامی محمد محمد الهادی

10. سعید خلیل محمد مهدلی

11. بشرى السيد محمد خطاب

12. عصام عبد السلام عبد العال أحمد

13. اسحاق محمد ابراهيم ابراهيم عبد العال

14. محمد عبد النعيم عبدالقادر علي

15. هاني جمال عبد الجليل أبو القبط

16. ياسر محمود السيد عبده حسن

17. أحمد كمال أحمد بخيت

18. محمد خالد إسماعيل حسانين

19. عبد الرحمن جمال فاروق أحمد

20. حسين محمود حسانين علي

21. عطية مبروك رضوان دخيل حميده

22. علي سيد حامد علي

23. عياد مصطفی حسن محمد

24. عطية ربيع أحمد عطية

25. توفيق جمعة توفيق محمد

26. ليون لويز لطيف لبيب

27. كريم عادل سيد جمعة

28. أحمد سمير أحمد محمد كرارة

29. محمد مطر عبد الغنى حسن

30. أحمد صبري السيد مرسی

31. أحمد حسنين محمد موسي

32. يوسف محمد منصور رجب

33. عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.