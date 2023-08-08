الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"تشريعية الشيوخ": الصورة السلبية لبيت الطاعة "حالات فردية".. وأطالب بالإبقاء عليه

النائب علاء جاد عضو
النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ

رفض النائب علاء جاد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، مقترحات بعض المشاركين في الحوار الوطني حول إلغاء بيت الطاعة أو إعادة النظر في نصوص النشوز في المادة الخاصة ببيت الطاعة، باعتباره مخالف للشرع قائلا: لا توجد مخالفة شرعية في بيت الطاعة فطاعة الزوج واجبة على زوجته، فيما لا يخالف شرع الله، ومن غير المستساغ أن تهجر الزوجة منزل الزوجية، لذلك وجب وجود بيت الطاعة على حد قوله حيث يمنح الرجل حق محاولة إصلاح حياته الزوجية ولم شمل أسرته.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ "الدستور" إلى أنه طالما الزوج يوفر لزوجته المناخ السليم والظروف الجيدة فلا يجب لها هجر منزل الزوجية، مشددا على أن النظرة السلبية لبيت الطاعة جاءت من حالات فردية أساءت استعمال القانون وهذا لا يعني قاعدة عامة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن البند الخاص ببيت الطاعة في قانون الأحوال الشخصية الحالي سليم ويؤدي الغرض منه ولا يتطلب أي تعديل.

وأشار جاد، الى أنه رغم وجود بيت الطاعة فإن القانون منح المرأة حق رفع دعوى طلاق للضرر إن استحالت الحياة بينها وبين زوجها.

التماسك المجتمعي الحوار الوطنى اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ النائب علاء جاد حالات فردية دعوي طلاق للضرر طاعة الزوج بيت الطاعة
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