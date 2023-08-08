الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

13 أغسطس.. محاكمة المتهم بقتل شخص بسبب فتاة بالسلام

جريدة الدستور

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أغسطس؛ لنظر أولى جلسات محاكمة متهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما على خلفية الارتباط بفتاة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهم كشف أنه خلال أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة حيث تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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