الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

199 محضرًا تموينيًا وضبط 30 شيكارة دقيق و7 آلاف لتر مواد بترولية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط (30) شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بشارع الشوربجى بمنوف قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، كما تم ضبط محطة تموين سيارات بناحية دبركى بمركز منوف لعدم الانتظام فى تدوين المواد البترولية فى سجل (21) بترول والتلاعب في كمية قدرها 7 آلاف و300 لتر مواد بترولية بقصد الاستيلاء على المال العام، خلال حملات تموينية مكبرة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على عدد من المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين، حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير(199) محضرا تموينىيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوع بين (87) محضر مخالفات مخابز و(112) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها في تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

إحكام الرقابة استغلال المواطنين استيلاء على المال العام الاشتراطات التجارة الداخلية
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

65 جنيهاً رسوم شهادة النجاح بالثانوية العامة

"محمد نور".. أول أسيوطي يدخل موسوعة جينيس في لعبة تسلق الجبال

إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟