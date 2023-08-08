الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 28 بندقية ومخدرات في حملات أمنية بـ3 محافظات

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط ، سوهاج، جنوب سيناء حملات أمنية مكبرة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية، 15 بندقية خرطوش، طبنجة، 11 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين وتنفيذ 411 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود في ضبط 33 قطعة سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، 24 فردا محليا بحوزة 22 متهما وضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 منهم "لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الجهود من ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 28,100 كيلوجرام، كمية من بودرة الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام ، كمية من زهرة الخشخاش المخدر وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,900 كيلو جرام بحوزة 15 متهما ، وتنفيذ 3 أحكام قضائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة ضبط المواد المخدرة قضايا اتجار الحشيش المخدر
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