الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة حالتى تعدٍ على أراضٍ زراعية بصدفا والقوصية

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل.

وأشار إلى ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو أي بناء مخالف دون توقف، والتصدي لهم بكل حزم دون تهاون أو تقاعس، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة حالتي تعد على أراضٍ زراعية في مركزي صدفا والقوصية، خلال حملات إزالة يتم شنها بصفة دورية، عقب تنفيذ أعمال رصد لأي حالات مخالفة، وقبل تفاقمها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة اللواء محمد عزت، قامت بتنفيذ إزالة تعد في قرية نزالي التابعة للوحدة القروية بفزارة التابعة لمركز القوصية، على مساحة نصف قيراط عبارة عن شدة خشبية، قواعد وأعمدة الدور الأرضي وردم القواعد، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، بإزالة فورية تعدي على الطريق العام في قرية بني فيز.

وذلك بالتنسيق مع نواب رئيسي المركز ومسؤولي الوحدات المحلية القروية ومسؤولي الإزالات والأشغالات والزراعة، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية. وأكد استمرار حملات الإزالة في كافة مراكز وقرى المحافظة، على أن تتم متابعة الإزالة بعد التنفيذ حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الحصول على الغذاء والمحاصيل الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ أسيوط أنه لا تهاون في حالات البناء المخالف، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

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اتخاذ كافة الإجراءات إجراءات القانونية الاراض الزراعية وأملاك الدولة الجمعيات الزراعية الزراعية وأملاك الدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدة المحلية لمركز ومدينة تعدي على اراضي زراعية جمعيات الزراعية
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