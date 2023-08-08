الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

حادث سيارة
حادث سيارة

أصيب شخص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر صدمه من سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية لطريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

طريق إسكندرية الصحراوي سيارة صدم كسور متفرقة بالجسم
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