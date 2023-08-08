الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل عاطلا بحوزته مخدرات للمحاكمة الجنائية بالسلام

محكمة
محكمة

أمرت جهات نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو إستروكس ومعدات تقسيم المخدر لتوزيعها على عملائه فى مدينة السلام لمحكمة الجنايات.

كانت وردت معلومات لمباحث السلام أول تفيد بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده داخل شقته بدائرة القسم، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، مقص حديدى، كمية من الأكياس المُعدة للتعبئة، ميزان حساس.

بمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة الجنايات السلام إحالة عاطل جهات نيابة السلام الجزئية
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