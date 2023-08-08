شوبير يكشف آخر كواليس ملف معارى الأهلى وموقف قندوسى (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر كواليس ملف اللاعبين المعارين من نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "الأهلي لديه حالياً 4 ملفات في ملف الإعارة، تم حسم واحد منها، وهو محمد محمود الذي انتقل رسمياً لنادي فيوتشر".

وأضاف: "عمار حمدي لن يكون موجودا في قائمة الأحمر خلال الموسم الجديد، لا سيما بعد خروجه من حسابات كولر المدير الفني للأهلي، وكذلك الاتحاد السكندري بناء على طلب من طلعت يوسف".

وواصل شوبير: "اللاعب حالياً لديه 3 عروض من أندية زد وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، فهو الآن في مرحلة المفاضلة بينهما لاختيار الأنسب والأفضل له".

وأكمل: "الأهلي لا يمانع رحيل عمار حمدي، سواء كان على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، أما زياد طارق فلديه عروض من فيوتشر وإنبي وبلدية المحلة".

وأشار شوبير إلى أن إدارة نادي الأهلي، ستقوم خلال الساعات القليلة المقبلة، بفسخ التعاقد مع اللاعب الزامبي والتر بواليا بالتراضي بين الطرفين، لأن من المستحيل قيده في قائمة الفريق، نظرا لوجود 5 لاعبين أجانب.

وشدد: "في حالة رفض المهاجم ذلك، سيتم وضعه في قائمة الانتظار التي تسمح بوجود 3 لاعبين".

وعن مصير قندوسي بعد تألقه في مواجهة المصري الأخيرة بكأس مصر، أوضح شوبير: «إدارة الأهلي وكولر مقتنعان باللاعب، لكن المدرب السويسري يصر على التعاقد مع لاعب في مركز المهاجم الصريح».

وأردف: "لذلك من الوارد عودة قندوسي مجددا للدوري الجزائري على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، أو رحيله لنادي فيوتشر أو بعض الأندية الأخرى التي تريد ضمه".

واختتم قائلاً: «عودة صلاح محسن متوقفة على نجاح الأهلي في حسم صفقة المهاجم الأجنبي».