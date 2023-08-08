الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف آخر كواليس ملف معارى الأهلى وموقف قندوسى (فيديو)

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر كواليس ملف اللاعبين المعارين من نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "الأهلي لديه حالياً 4 ملفات في ملف الإعارة، تم حسم واحد منها، وهو محمد محمود الذي انتقل رسمياً لنادي فيوتشر".

وأضاف: "عمار حمدي لن يكون موجودا في قائمة الأحمر خلال الموسم الجديد، لا سيما بعد خروجه من حسابات كولر المدير الفني للأهلي، وكذلك الاتحاد السكندري بناء على طلب من طلعت يوسف".

 وواصل شوبير: "اللاعب حالياً لديه 3 عروض من أندية زد وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، فهو الآن في مرحلة المفاضلة بينهما لاختيار الأنسب والأفضل له".

وأكمل: "الأهلي لا يمانع رحيل عمار حمدي، سواء كان على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، أما زياد طارق فلديه عروض من فيوتشر وإنبي وبلدية المحلة".

وأشار شوبير إلى أن إدارة نادي الأهلي، ستقوم خلال الساعات القليلة المقبلة، بفسخ التعاقد مع اللاعب الزامبي والتر بواليا بالتراضي بين الطرفين، لأن من المستحيل قيده في قائمة الفريق، نظرا لوجود 5 لاعبين أجانب.

وشدد: "في حالة رفض المهاجم ذلك، سيتم وضعه في قائمة الانتظار التي تسمح بوجود 3 لاعبين".

وعن مصير قندوسي بعد تألقه في مواجهة المصري الأخيرة بكأس مصر، أوضح شوبير: «إدارة الأهلي وكولر مقتنعان باللاعب، لكن المدرب السويسري يصر على التعاقد مع لاعب في مركز المهاجم الصريح».

وأردف: "لذلك من الوارد عودة قندوسي مجددا للدوري الجزائري على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، أو رحيله لنادي فيوتشر أو بعض الأندية الأخرى التي تريد ضمه".

واختتم قائلاً: «عودة صلاح محسن متوقفة على نجاح الأهلي في حسم صفقة المهاجم الأجنبي».

الإعلامي احمد شوبير الاهلى الميركاتو الصيفي الجاري 2023 ملف معاري الأهلي موقف القندوسي
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

أب يطالب بضم حضانة ابنه: طليقتي تزوجت عرفي وحرمتنى من ابنى سنتين

بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

إحباط تهريب عقاقير مخدرة وأقراص ترامادول بمطار القاهرة

سامح السيد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين