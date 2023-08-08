مصرع شخص سقط من الطابق الرابع فى قنا

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع في ظروف غامضة بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الرابع في منزل بدائرة بندر قوص.

وتبين أن الشخص يُدعى "أحمد.ط.ج، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع في ظروف غامضة بدائرة بندر قوص، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.