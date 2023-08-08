برلمانى: إفراجات العفو الرئاسى تعزز مسيرة التنمية والإصلاح

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيًا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا في قضايا رأي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على مدار الأشهر الماضية، والذي أعطى نوعًا من الثقة بين الدولة والقوى السياسية، كما أظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي النية الحسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.

وأشاد النائب بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكان المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن عن القائمة الجديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا.

وكتب عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وتضمَّنت قائمة أسماء المفرج عنهم من لجنة العفو الرئاسي الأسماء التالية:

1. واصل محمد محمد سليم

2. محمد خالد محمد محمود علي

3. عبدالعزيز سليم مصيلحي الدسوقي

4. أحمد عبدالحميد حسين محمود

5. صابر سعید حسن إبراهیم

6. محمد علاء محمد بدوي

7. مصطفي أنور محمد محمود

8. الناصر صلاح الدين محمد إبراهيم

9. أحمد سامی محمد محمد الهادی

10. سعید خلیل محمد مهدلی

11. بشرى السيد محمد خطاب

12. عصام عبدالسلام عبدالعال أحمد

13. إسحاق محمد إبراهيم إبراهيم عبدالعال

14. محمد عبدالنعيم عبدالقادر علي

15. هاني جمال عبدالجليل أبوالقبط

16. ياسر محمود السيد عبده حسن

17. أحمد كمال أحمد بخيت

18. محمد خالد إسماعيل حسانين

19. عبدالرحمن جمال فاروق أحمد

20. حسين محمود حسانين علي

21. عطية مبروك رضوان دخيل حميدة

22. علي سيد حامد علي

23. عياد مصطفی حسن محمد

24. عطية ربيع أحمد عطية

25. توفيق جمعة توفيق محمد

26. ليون لويز لطيف لبيب

27. كريم عادل سيد جمعة

28. أحمد سمير أحمد محمد كرارة

29. محمد مطر عبدالغنى حسن

30. أحمد صبري السيد مرسی

31. أحمد حسنين محمد موسي

32. يوسف محمد منصور رجب

33. عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.