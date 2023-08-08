الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية لمدة 4 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه، غداً الاربعاء 9 أغسطس، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة التي ستكون حوالي 4 ساعات حتى يؤمن المواطنين علي احتياجاتهم. 

استهلاك الطاقة احتياجات استهلاك الكهرباء الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مدينة شبين الكوم
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