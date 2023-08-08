الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل النجم حكيم بمهرجان العلمين

حكيم
حكيم

يحيى النجم حكيم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم الخميس 17 أغسطس الجاري.

ويقدم حكيم باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا. 

وأتاحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة بالحفل المقرر إقامته على مسرح أرينا العلمين عبر موقعها الإلكتروني. 

ونرصد لكم تفاصيل وأسعار تذاكر حفل حكيم التي جاءت كالتالي:

  • الفئة الأولى "Right Lounges &  Left Lounges" بمبلغ 65 ألف جنيه مصري، وهذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 7500 ألف جنيه مصري.
  • الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بجلوس 4 أفراد، والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 5000 ألف جنيه مصري.
  • الفئة الثالثة regular بمبلغ 400 جنيه مصري.
  • الفئة الرابعة والأخيرة regular stand بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.

ويقام الحفل في تمام الساعة الثانية عشر، على أن تفتح بوابات المسرح أمام الجمهور فى تمام الساعة السادسة مساء. 

ويشهد مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس عددًا من الحفلات الغنائية والفعاليات المختلفة، حيث أقيم أكثر من حفل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومنها حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري وحفل النجمة إليسا وتامر عاشور.

ويستمر مهرجان العلمين في تقديم عروضه المختلفة بحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأيضًا حفل غنائي للنجم بهاء سلطان، وتشاركه الحفل المطربة كارول سماحة، وحفلات للنجمة أنغام وفريق مسار إجبارى.

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