الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أب يطالب بضم حضانة ابنه: طليقتي تزوجت عرفي وحرمتنى من ابنى سنتين

متهمة
متهمة

"اتجوزت عرفي وحرماني من ابني من سنتين ولجأت لتحرير دعوى قضائية لأتمكن من رؤيته "، بهذه الكلمات روى تامر مشكلته، أثناء تحريره دعوى قضائية تحمل رقم 1583 لسنة 2023  بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة ضد طليقته لضم حضانة ابنه بعد زواج طليقته عرفيا.

وقال الأب فى دعواه، منذ زواجنا وأنا أشعر وكأنها تزوجتني رغما عنها فكل حديثها معي جاف ولم تصارحني مرة بمشاعرها اتجاهي وانتهى الأمر بيننا بأنها لم تكن سعيدة بزواجها منى وترغب في الطلاق، حاولت إقناعها كثيرا بالتفكير من أجل مستقبل ابننا لكن بلا جدوى وأصرت على الطلاق، وطلبت منها عدم اللجوء للمحكمة وسيتم الطلاق وديا.

وتابع "تامر"، رفضت إخراجها من شقة الزوجية وأصررت على الجلوس فيها لتربي ابني في بيته ولجأت أنا وقمت بتأجير شقة للسكن فيها .

وبرغم كل ذلك تفاجئت بمنعي من مشاهدة ابني ورؤيته، فاض بي الكيل لمدة سنتين وأنا أحاول رؤية ابني حتى لجأت للقضاء، وحررت دعوى قضائية لرؤيته وأصبحت أتمكن من رؤيته لمدة مرة واحدة أسبوعيا.

واختتم الأب بعد كل هذه المعاناة معها والمعاملة السيئة وحديثها السيئ عني أمام ابني، تفاجئت بزواجها عرفيا من أحد الأشخاص تعرفت عليه بالنادي، ويتردد عل

الحضانة الزوجية الطلاق بمحكمة الأسرة حضانة
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