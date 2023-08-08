محافظ الشرقية: الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا بقرى الحسينية ضمن "حياة كريمة"

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا تنمويا بقرى الحسينية في مختلف القطاعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا تنمويا من إجمالي 913 مشروعا في 41 قرية و740 تابعًا بمركز الحسينية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات.

وشدد المحافظ على أن حياة كريمة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وأشار غراب إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 40 مشروعًا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 97% وتنفيذ 106 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية وغيرها من المشروعات العملاقة.



