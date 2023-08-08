ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما عقاقير مدرجة بجداول المخدرات

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقاقير الترامادول والبريجابالين وأنواع اخرى مدرجة بجداول المخدرات، وضبط راكب اخر أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والأقراص لعقار الترامادول المخدر.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ما بحوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط كمية من الشرائط لعقاقير مخدرة وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كمية اخرى من ذات العقاقير بلغ عددها 70 شريطا بإجمالي 928 قرصا.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من مدريد حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والأقراص لعقار الترامادول المخدر بلغ عددها 32 شريطا بهم 320 قرصا بالإضافة 84 قرصا بإجمالي 404 أقراص.

وقد أمر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 192 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 193 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.