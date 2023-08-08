"المجتمعات العمرانية" تعلن تخصيص أرض لإقامة نشاط تجاري وإداري و سكني بدمياط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عن طرح موقع مقترح استثماري خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك لإقامة نشاط تجاري وإداري و سكني علي مساحة 22660.49 متر بما يقرب من 5.5 فدان، شمال الحي الخامس أمام مركز الخدمات الرئيسي بنظام التخصيص بالدولار بمدينة دمياط الجديدة .

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية، إلي أن يصل السعر التقديري للمتر نحو 13355 جنيه ومن المتوقع أن يحقق المستهدف من إجمالي 302.630 مليون جنيه.

- الاشتراطات البنائية للمشروع

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن يتم توزيع مسطحات كل نشاط وفقا لرؤية المستثمر ويسمح باستخدام نظرية الحجوم ، لافتاً أن الأنشطة الإدارية المسموح بها بنوك وعيادات ومعامل ومكاتب ومركز صحي على أن يراعي تكون مستوفية كل الاشتراطات الفنية ومطابقة للاكواد ، بينما الأنشطة التجارية المسموح بها من مطاعم وصيدلية ومركز تجميل ومحلات على أن يراعى أن تكون مستوفية كل الاشتراطات الفنية ومطابقة للاكواد .

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن تتضمن الاشتراطات البنائية للمشروع السكينة سواء كانت فيلات و عمارات ، أن يسمح بإقامة سور حول المشروع أو جزء منه طبقا لرؤية المستثمر شريطة استيفاء أماكن انتظار السيارات لكل نشاط وفقا لإجمالي المسطح لكل نشاط طبقا لكود الجراجات .

واستكملت هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات التخصيص والتنفيذ على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار الوزاري

- آلية سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية

وأردفت هيئة المجتمعات العمرانية ، أن يتم استكمال نسبة سداد حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي والتي تتمثل في 5% تم سدادها ونسبة الـ20% تلزم الشركة بسدادها خلال 60 يوم من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات الجديدة على التخصيص بالإضافة إلي نسبة 1% مصاريف أدارية و إضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن يتم سداد باقي 75% من قيمة الأرض بالدولار من الخارج على 3 أقساط سنوية متساوية على أن الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض فور موافقة مجلس إدارة هيئة على التخصيص على أن يتم احتساب الأقساط بالجنية المصري محملة بالفوائد البنكية المعلنة من البنك المركزي المصري.

على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلي نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية .