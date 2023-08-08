الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ترويج مواد مخدرة بواسطة مقهى بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مقهى "بدون ترخيص" بالجيزة، زاعمًا قيام المترددين على المقهى بترويج المواد المخدرة، ومُمارسة أعمال البلطجة، وإزعاج الأهالي.

بالفحص واستهداف المقهى المشار إليه، تم ضبط مدير المقهى لإدارته المقهى بدون ترخيص، وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المترددين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.

كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (16) قضية اتجار بالمواد المُخدرة، بإجمالي (19) متهم، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الهيروين ، الهيدرو"- 98 قرص مخدر- سلاح ناري- 5 أسلحة بيضاء)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.