ماهر فرغلى لـ"الشاهد": طه السماوى كوّن تنظيما لحرق أندية الفيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إنّ الإرهابي طه السماوي كان يعاني من حب الظهور، وكانت لديه حالة من الحقد والحسد على قادة كل الجماعات الإرهابية؛ لأنه يرى أنه يستحق أن يكون قائدهم جميعًا، وأنه أفضل منهم.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن طه السماوي شكّل جماعة كبيرة مركزها في المنيا، لضرب أندية الفيديو في القضية الشهيرة، وبالفعل حاول حرقها لأنه كان يزعم أن الأفلام فسق وفجور، وبالفعل قام تنظيمه بحرق أكثر من نادٍ للفيديو، وعندما ألقي القبض عليه وجماعته أنكر معرفته لهم".

وأردف: "هذه الجماعات كانت تجيز الكذب؛ لأنها كانت تزعم أنها تخوض معركة مع نظام كافر، مثلًا نجد في مذكرات زينب الغزالي كلامًا خارجًا عن إطار العقل بخصوص التعذيب، وتقول أدخلوا على كلاب في الزنزانة، في حين أن سيد قطب كتب ظلال القرآن، ومعالم في الطريق، وهو في السجن".

ولفت إلى أنه تبين فيما بعد أن يوسف ندا، هو من كتب كتاب زينب الغزالي.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.