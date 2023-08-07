الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم لوظائف قيادية بجامعة أسيوط حتى سبتمبر المقبل

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

مدّ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فترة التقديم لعدد من الوظائف القيادية فى جامعة أسيوط، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حتى يوم 3 /9 /2023، فى التخصصات الآتية: مدير عام الادارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، امين كليه الزراعة، امين كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، مدير عام الادارة العامة للمكتبات.

ويشترط لشغل تلك الوظائف توافر عدد من المهارات الفنية والأساسية منها إجادة استخدام الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل، بالإضافة إلى الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

كما يلزم قضاء المتقدم لشغل الوظيفة مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإدارى.

تقدم الطلبات مرفق بها عدد سبع نسخ ورقية من المستندات التالية:

بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومى سارية وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.
المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وعدد 8 صور شخصية حديثة.
بيان عن أبرز إنجازات التى حققها المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها.
مقترح وافٍ لتطوير الوظيقة المتقدم عليها أو أحد أنشطتها الرئيسية.
شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية خلال مدة الإعلان موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه.
نتيجة تحيل المخدرات وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

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