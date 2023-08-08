أحمد موسى: الرئيس السيسى عمره ما هدم مسجد ومحب لـ آل البيت

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتجديد دور العبادة من «مساجد وكنائس»، والفضل يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير وتجديد المساجد وهذا ما نراه منذ توليه الحكم، لافتًا إلى أن الإعلام المعادي على مدار السنوات الماضية، دائما ما يشن هجوما على الدولة، بسبب ادعائها بعض الأخبار على الدولة المصرية والرئيس السيسي بشأن هدم بعض دور العبادة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه عبر فضائية صدى البلد، أنه تم تطوير أكثر من 10 آلاف مسجد بتكلفة 10 مليارات جنيه منذ 2014، لافتًا إلى أن هذا التطوير والتجديد جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث أمر بتطوير وتجديد مساجد «آل البيت»، معقبا: «قبل تطوير مسجد السيدة النفسية كان المصلون والمترددون على المسجد يواجهون العديد من المشاكل والمظاهر غير المناسبة، ولكن بعد تطوير مسجد السيدة نفسية أصبح يليق باسم مصر».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير كافة القطاعات التي تهم المجتمع، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدور العبادة، حيث تم تطوير أكثر من 1200 مسجد هذا العام.

كما أشار إلى أن الدولة قامت بتطوير مسجد السيدة نفسية وحافظت على طابعه الديني والأثري، لافتًا إلى أن تطوير مسجد السيدة نفسية كلف نحو 50 مليون جنيه، معقبًا: "الرئيس السيسي يحافظ على دور العبادة، وهو محب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت".

وتابع: "هذا رجل يعمل من أجل الوطن والدين، الناس اللي هتصلى في المساجد اللي تم تطويرها هتدعى للرئيس السيسي لأنه يخدم الإسلام في مصر، يجب علينا التوقف أمام يفعله الرئيس السيسي في كافة دور العبادة".

