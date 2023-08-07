تخفف العبء عن أسرهم.. رئيس حزب الكرامة: نرحب بقرارات الإفراج عن سجناء الرأى

قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بالحركة المدنية، إن تواصل قرارات العفو الرئاسي خطوة جيدة للغاية، ويخفف من حالة التوتر والمعاناة التى يعانيها أسر المحبوسين.



وأضاف القيادي بالحركة المدنية في تصريحات لـ"الدستور": سعيد للغاية بالإفراج عن سجناء الرأي وصدور قوائم جديدة للعفو الرئاسي، وندعم كل قرار من شأنه دعم مبادئ حرية الرأي والتعبير تفعيلًا للدستور.



وأكد سامي، أنه لا يوجد أعضاء من حزبه من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، مطالبًا بإصدار المزيد من قوائم العفو الرئاسي وخروج كل سجناء الرأي.



وكان المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن عن صدور قائمة جديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا.

وكتب عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

ضمَّت قائمة أسماء المفرج عنهم من لجنة العفو الرئاسي الأسماء التالية:

1. واصل محمد محمد سليم

2. محمد خالد محمد محمود علي

3. عبدالعزيز سليم مصيلحي الدسوقي

4. أحمد عبدالحميد حسين محمود

5. صابر سعید حسن ابراهیم

6. محمد علاء محمد بدوي

7. مصطفي أنور محمد محمود

8. الناصر صلاح الدين محمد ابراهيم

9. أحمد سامی محمد محمد الهادی

10. سعید خلیل محمد مهدلی

11. بشرى السيد محمد خطاب

12. عصام عبدالسلام عبدالعال أحمد

13. اسحاق محمد ابراهيم ابراهيم عبدالعال

14. محمد عبدالنعيم عبدالقادر علي

15. هاني جمال عبدالجليل أبوالقبط

16. ياسر محمود السيد عبده حسن

17. أحمد كمال أحمد بخيت

18. محمد خالد إسماعيل حسانين

19. عبدالرحمن جمال فاروق أحمد

20. حسين محمود حسانين علي

21. عطية مبروك رضوان دخيل حميدة

22. علي سيد حامد علي

23. عياد مصطفی حسن محمد

24. عطية ربيع أحمد عطية

25. توفيق جمعة توفيق محمد

26. ليون لويز لطيف لبيب

27. كريم عادل سيد جمعة

28. أحمد سمير أحمد محمد كرارة

29. محمد مطر عبدالغنى حسن

30. أحمد صبري السيد مرسی

31. أحمد حسنين محمد موسي

32. يوسف محمد منصور رجب

33. عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.