الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أكلت قطعة حشيش".. "سجدة" طفة دفعت حياتها ثمنا لإهمال عمها وزوجته

الطفلة سجدة
الطفلة سجدة

قصة مأساوية ضحتيها طفلة ذات ثلاث أعوام تدعى "سجدة" من مدينة السادس من أكتوبر، لا تفقه شئ في الدنيا، يتيمة أب وأم،  توفي والدها ووالدتها وتركا أربع أطفال لعمهم وزوجته، ولا يعلمان أن ابنتهما الصغرى سوف تلحق بهما بسبب التعذيب والإهمال واستغلالها في التسول وجمع الأموال بحجة التربح، بل وصل الإهمال إلى شرب الطفلة مخدر الحشيش، مما نتج عنه وفاتها اليوم.

وقالت المحامية منى سلامة: "إن الطفلة سجدة ذات الثلاث سنوات ضحية عمها وزوجته، بعد أن توفي أباها وأمها انتقلت الوصاية إلى العم واستغلها أشد استغلال هي وإخواتها الثلاثة في الشحاتة والاستغلال من الجمعيات الخيرية".

وأضافت: "الطفلة دخلت المستشفى وهي تعاني من انتفاخ في البطن والتهابات حول فتحة الشرج والمهبل وحموضة وارتفاع في إنزيمات الكبد، وتناول قطعة كاملة من الحشيش، وهذه ليست صدفة، وأن الطفلة كانت تنتهك حقوقها وطفولتها مع امرأة بلا رحمة، وهرب الأخ الكبير من عمه وزوجتة خوفًا منهما".

وتابعت أن السبب وراء دخول الطفلة المستشفى بعد أن أخذتها امرأة عمها داخل سيارة مغلقة حتى وصلت حرارة الطفلة إلى أربعين في عز الحر، وتم وضعها داخل عربة مغلقة حتى دخلت في غيبوبة تامة.

وحسب تقرير مستشفى السادس من أكتوبر المركزي، تناول الطفلة مخدر الحشيش مع ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع أنزيمات الكبد وحموضة في الدم، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.

وتكثف مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من جهودها لضبط المتهمين وراء مقتل الطفلة سجدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، وتم تحويل الطفلة إلى مشرحة زينهم لتعرض على الطب الشرعي.

تقرير المستشفي

الطفلة سجدة
الطفلة سجدة
تقرير المستشفي
تقرير المستشفي
تقرير المستشفي
تقرير المستشفي
تقرير المستشفي
تقرير المستشفي
السادس من أكتوبر ثلاث سنوات قسم شرطة عمها وزوجته ضبط المتهمين مخدر الحشيش سجدة
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"أكلت قطعة حشيش".. "سجدة" طفة دفعت حياتها ثمنا لإهمال عمها وزوجته

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