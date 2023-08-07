الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

7.7 مليار جنيه أجور العمالة الدائمة فى الهيئات الاقتصادية بالعام المالى 2023-2024

دكتور محمد معيط
دكتور محمد معيط

وفقًا لتقرير وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، وحسب مستندات وزارة التخطيط التي حصلت عليها الدستور، فإن إجمالي الاعتمادات المخصصة لتلبية احتياجات الوظائف الدائمة في الهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالي 2023-2024 بلغ 7.736 مليار جنيه لعام 2023-2024 مقابل 7.185 مليار جنيه لعام 2022-2023، وبزيادة قدرها 551 مليون جنيه بنسبة زيادة 7.7%.

كما كشفت الأرقام الموازنة عن حصول العاملين في الهيئات بمختلف مجموعاتهم الوظيفية على مكافآت تقدر قيمتها بـ 28.171 مليار جنيه لعام 2023 مقابل 26.014 مليار جنيه لعام 2022-2023، وبزيادة قدرها 2.157 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.3% وبمتوسط قدره 91,970 جنيه لكل عامل للعام المالي الحالي مقابل 58,935 للعام السابق.

يعمل حالياً في الهيئات الاقتصادية عدد 306,299 عامل من مختلف المجموعات والوظائف، بينما بلغ عدد العاملين في السنة المالية 2019-2020 حوالي 548,171 عامل، أي بنقص قدره 151,872 عامل بنسبة 33%.

ويصل متوسط أجر العامل حالياً إلى 169,000 جنيه مصري، بزيادة قدرها 94,000 جنيه مصري أي بنسبة 125% مقارنة بالسنة المالية 2019-2020 التي كان فيها المتوسط 75,000 جنيه مصري. 

ومن المتوقع أن يرتفع المتوسط إلى 68,000 جنيه مصري بنسبة زيادة تبلغ 67% في السنة المالية 2022-2023.

تبلغ نسبة الاعتمادات المخصصة لدفع الأجور مقارنة بإيرادات النشاط المتوقعة للهيئات والتي تقدر بـ 2039618 مليون جنيه، 2.5% مقابل 3.4%. كما تبلغ نسبة الاعتمادات المخصصة لدفع المكافآت للعاملين في السنة الحالية مقارنة بإيرادات النشاط حوالي 1.45% مقابل 2% في السنة السابقة، ويبلغ إنتاجية الجنيه مقابل الأجر 39.3 جنيه مقابل 29.9 جنيه، كما يبلغ ربحية الجنيه مقابل الأجر 3.2 مقابل 2.1.

العمالة الدائمة والموسمية حساب ختامي الهيئات الاقتصادية المكافات والحوافز الموازنة العامة للدولة خطة وزارة المالية
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