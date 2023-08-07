الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 200 فردًا.. مديرية الشباب تُطلق مبادرة «إسكندرية بتبدع»

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف

نظمت ‏مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، اليوم الاثنين، مبادرة "إسكندرية بتبدع" بممارسة الأنشطة الرياضية والترويجية على شاطى اسحاق حلمى، وشارك بها ما يقرب من 200 فرد، من المصطافين على الشاطئ مع المدربين من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتهدف المبادرة إلى دمج المصطافين مع الأنشطة الرياضية المقامة على الشواطئ واسعادهم، حيث تضمنت الألعاب الشاطئية: (لعبه الراكت- ألعاب صغيره -ألعاب بلالين)، وذلك في إطار خطة مبادرات الإدارة العامة للرياضة تحت شعار "إسكندرية بتبدع".

كما تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات الثقافية والرياضية والسياسية والاجتماعية والخدمية، وتهدف المبادرة أيضا الي خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة، وإلى الوصول لكافة المجتمع السكندري وزائريه.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال الهيئات الشبابية والرياضية مبادرة "صيف شبابنا" والتي تنطلق في مراكز الشباب وتتضمن انشطة فنية، رياضية، ثقافية، علمية، وكشفية، والتي استهدفت أكثر من 12 ألف مشارك من كافة.

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مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية إسكندرية بتبدع المصطافين المجتمع السكندري وزائريه
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