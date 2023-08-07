الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الصفحة الرسمية للدكتور عمر هاشم: سدّوا الأبواب فى وجوه مروجى الشائعات

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

استنكرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، الشائعات التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية حول وفاة الدكتور.

وذكرت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم الرسمية أنه ردًا على الشائعة الكاذبة، فإن الدكتور أحمد عمر هاشم من أكبر علماء الأمة العربية والإسلامية وهو عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وله أكثر من 120 مؤلفًا من أكبر مؤلفات الإسلام آخرها شرح صحيح البخاري 16 مجلدًا كل مجلد 600 صفحة، وكان سلفنا الصالح إذا شرح أحدهم كتابًا مثل هذا لُقب بالإمام كالإمام ابن حجر والإمام النووي، وغيرهما فهل يليق أن نتناول بالشائعات الكاذبة مثل هذه الشخصية العالمية بمثل هذه المفتريات التي أشاعها بعض المواقع، وادعت زورًا وبهتانًا أنه قد فارق الحياة، فى مصلحة مَن هذه البلبلة.

وأوضحت إدارة صفحة الدكتور عمر هاشم أنها تغيض بأصحاب الضمائر الشريفة والذمم النظيفة أن تسد الأبواب فى وجوة الكذابين من أصحاب هذه المواقع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سُئل أيكون المسلم كذابًا قال لا معنى هذا أنهم غير مسلمين وهؤلاء قد جربنا عليهم الكذب مرات ومرات، كما ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونقول لهم توبوا إلى الله وارجعوا إليه فإن أمامكم يومًا قريبًا ستحاسبون فيه على ذلك وانتظروا عقوبتكم فى الدنيا قبل الآخرة ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

الدكتور أحمد عمر هاشم مروجي الشائعات الشائعات الشائعات الكاذبة أحمد عمر هاشم فيسبوك
ads

الأكثر قراءة

خالد الجندى يروى القصة الحقيقية لصراع قابيل وهابيل

مُشاجرة بالسلام تنتهي بمقتل خفير.. والأمن يضبط 3 متهمبن (صور)

"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين حول طقس الصيف

بينهم 16 معلمة.. «تعليم بني سويف» تكشف تفاصيل إيجابية تحليل المخدرات

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

3 قرارات للنيابة الادارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية