الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تشهد افتتاح النسخة الرابعة من معرض رأس البر للكتاب

محافظ دمياط
محافظ دمياط

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الإثنين، معرض رأس البر للكتاب فى دورته الرابعة.

رافقها خلال الافتتاح،  الاعلامى حمدى رزق، واللواء محمد  همام سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب و عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتفقدت “عوض” أجنحة المعرض الذى يستمر حتى 16 أغسطس الجارى، ويضم 30 ناشر ما بين دور النشر الخاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة،  هذا إلى جانب مبادرة " الثقافة والفن للجميع " والتى تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا، فضلا عن مشاركة الهيئة العامة للكتاب بما يقرب من 1200 عنوانًا من اصداراتها المختلفة، هذا إلى جانب ما يقدمه المعرض من أنشطة فنية للأطفال.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على التواصل مع العارضين من مختلف دور النشر واطلعت على عدد من الكتب والكتيبات المعروضة ، حيث أشادت بالمضمون الثقافى والمعرفى الذى تقدمة الكتب لقرائها من الكبار والأطفال .

وثمنت " المحافظ " تلك الجهود ، مؤكدة حرص المحافظة ووزارة الثقافة على إقامة المعرض كل صيف بمدينة رأس البر للعام الرابع على التوالى، وذلك نظرًا لتردد عدد كبير من الزائرين على المدينة خلال تلك الفترة بما يضمن وصول المحتوى الثقافي والمعرفى لمختلف الفئات  ، موجهة الشكر إلى وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة نيفين الكيلاني على هذه الجهود بكافة المحافظات، كما اعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد وذلك لما تمثله أدوات القوة الناعمة من أهمية للحفاظ على الهوية الثقافية وتشكيل الوعى والفكر الابداعى لدى أطياف المجتمع .

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