خبير يكشف أهمية اجتماع وزراء الخارجية حول الأزمة السودانية

قال محمد أبوشامة، خبير العلاقات العربية، إن علاقات مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحكمها إطارين هامين الأول مرتبط بالتنمية والتعاون المشترك مع الدول، والثاني مرتبط بالسلام ودعم استقرار المنطقة بأكملها.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لإكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أن مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة بالسودان وهي تقف إلى جانب الشعب السوداني وتسير في العديد من المسارات، مشيرًا إلى أنه لسوء الحظ أن اجتماع وزارء الخارجية ينعقد والوضع في السودان يزداد سوءًا كما أن الوضع في الخرطوم شديد الصعوبة.

تابعت أن كل يوم يمر على الأزمة نخشى مصير أصعب، لذا تأتي أهمية اجتماع وزراء الخارجية اليوم بوضع حلول لها مع أطراف الأزمة وتوفير ممرات آمنة وحياة للاجئين.

مصر ترفض التدخلات الخارجية في أزمة السودان

وأكد أن مصر لا يتوقف دورها على تفعيل مقررات قمة دول الجوار، موضحًا أن القاهرة تحاول جاهدة أن توفر الحل في السودان وترفض التدخلات الخارجية.