الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية بمدينة طنطا تكشف عن تجارالسوق السوداء للدقيق البلدى المدعم

تموين الغربية
تموين الغربية

قامت مديرية تموين الغربية، بتنفيذ حملة تموينية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم تشكيل الحملة في دائرة بندر طنطا، اليوم الاثنين.

جاءت هذه الحملة بعد ورود معلومات سرية إلى وكيل وزارة التموين في الغربية، المهندس محمد أبوهاشم، تفيد بوجود تلاعب وتجميع وتجارة سوداء في الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء، وذلك بمعرفة بعض متعهدي نقل الدقيق البلدي المدعم.

تم تنفيذ التفتيش بحضور المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وهم: أشرف شرف الدين، خالد زكي بحيري، والسيد أحمد الحوالة.

وأسفرت جهود التفتيش عن اكتشاف مخالفات تخزين الدقيق المدعم بهدف إعادة بيعه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حيث تم رصد ومتابعة أحد متعهدي نقل الدقيق إلى المخابز البلدية، وخلال عملية التفتيش وجرد الكميات ومطابقة الفواتير، تبين وجود كمية زائدة من الشكائر، وقدرها طن ونصف من الطحين البلدي المدعم بنسبة 87.5%، وكانت معبأة في شيكارات وزنها 50 كجم للشيكارة الواحدة، وكانت مخصصة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة حتى صدور قرار من النيابة العامة.

تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملة ضمن الجهود الحكومية لمكافحة التجارة غير المشروعة، وضمان توفير المواد الغذائية المدعمة بشكل عادل للمواطنين. 

وتؤكد السلطات المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية على حزمتها في مواجهة أي مخالفات تموينية تضر بمصلحة الشعب وتؤثر على استقرار الأسعار، وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

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