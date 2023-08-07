الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة"

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد محافظ الغربية مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية بالمجمعات الحكومية وذلك لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدا لبدء العمل بها في أسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لتقدم المجمعات خدماتها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام، العميد وسام عبد الفتاح مديرية الأحوال المدنية، الدكتور أحمد مناع الشهر العقاري، المهندس أيمن وافي مدير البريد، وأحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد أبو هاشم مدير مديرية التموين.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع على ضرورة تضافر كل الجهود للجهات المعنية للانتهاء من تشغيل المجمعات الحكومية في أسرع وقت، وبدء تقديم خدماتها للمواطنين، وعددها 9 مجمعات حكومية بقرى مركز زفتى والعمل على تذليل أي معوقات، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، بكامل قواتهم فورا للعمل من المجمعات التي جرى الانتهاء من تأثيثها.

وأكد المحافظ، أن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، والوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم بمركز زفتى لمتابعة إجراءات استلام المجمعات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى والتي يبلغ عددها 9 مجمعات.

مضيفًا أن المجمعات الخدمية الحكومية من أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كونها تخدم سكان زفتى وتوابعها حيث يضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين- سجل مدني- شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد- وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

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محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة أقرب وقت ممكن أحوال المدنية أحمد حمدي الخدمات المقدمة للمواطنين المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية قرى المرحلة الأولى قرى مركز زفتى قرى حياة كريمة الشهر العقاري ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
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