الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير استراتيجي: الدول الأفريقية بيئة خصبة للاستثمار

الاستثمار
الاستثمار

قال الخبير الاستراتيجي د.محمد صالح الحربي إن إفريقيا تضم 54 دولة لكن التركيز العام على دول الساحل وهى ممتدة ما بين ضفة البحر الأحمر أريتريا، حتى سواحل السنغال وموريتانيا على البحر الأطلنطي، حيث إن هذه المسافة عليها نحو 12 دولة هى الأشد فقرًا.

أضاف الحربي، خلال مداخلة مع برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أفريقيا بشكل عام شهدت تاريخيًا 200 انقلاب عسكري بمتوسط 4 انقلابات في السنة، لافتا إلى أن الفترة من 2020 - 2023، حدثت انقلابات في كل من النيجر، بوركينا فاسو، مالي، غينيا، تشاد، وهذه الدول هي الأشد فقرًا، حيث يصل فيها نسبة الفقر من 40% إلى 50% .

أشار إلى أن 50% من السلاح المورد إلى أفريقيا يأتي من روسيا، مؤكدًا أن الدول الأفريقية بيئة خصبة للاستثمار.

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