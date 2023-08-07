الإثنين 07 أغسطس 2023
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الدين لله

"الأعلى للصوفية": شكرًا للرئيس السيسى على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

وجّه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين، مشيدًا بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا، مؤكدًا أن ذلك يدل على أن مصر لديها منظومة أخلاقية تسعى للإعلاء من شأنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل، إن الدكتور القصبى قال إن مصر تتبع تلك المنظومة الأخلاقية من القيم والمبادئ حتى في تعاملها مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تلك المنظومة في الحفاظ على التطوير الذي تشهده الدولة حاليًا وباهتمام الرئيس بجميع مناحي الحياة سواء بالقرى أو المدن والمساجد والكنائس، لافتًا إلى أن تطوير المقامات والأضرحة سيسهم في زيادة معدلات الزيارة لها باعتبارها مقصدًا سياحيًا.

وأكد القصبى اهتمامه بتجديد وتطوير وترميم مساجد ومقامات آل البيت وقطاع المساجد كافة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهًا أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

ولفت إلى أن المشيخة حريصة على تجديد وتطوير مقامات آل البيت، وأن اهتمامها يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بمساجد آل البيت وأضرحة الأولياء الصالحين في إطار مشروعات متكاملة بالإضافة إلى تطوير الميادين والشوارع.

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