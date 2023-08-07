الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار جهود البحث لانتشال جثمان شاب غرق بأحد شواطئ الإسكندرية

غرق
غرق

لقى شاب مصرعه غرقًا، بمياه شاطئ كرير الشرقي غرب الإسكندرية، فيما تواصل قوات ورجال الإنقاذ البحث عن جثمانه.

وكشف الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، أن الشاب الغريق يدعى “بشار محمود ابراهيم، 16عامًا”، لقى مصرعه غرقًا بشاطىء كرير الشرقى أمام شارع السنترال- الكيلو 35 غرب الإسكندرية.

وأوضح "المالحي" أنه عقب تلقي البلاغ، ناشد غواصين الخير وخاصة غواصين الإسكندرية، بسرعة الوصول لمكان الغرق، للبحث عن الجثمان، داعيًا الله بظهور جثمان الغريق  فى أقرب وقت، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وأعلنت الادارة  المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، أن حالة البحر معتدلة وتم رفع الراية الخضراء على شواطئ المحافظة، وأن نسب الإشغال بالشواطيء تخطت 50٪.

الإلتزام بتعليمات الإنقاذ والمناطق الآمنة


ووجه الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بتوافر جميع وسائل السلامة والإنقاذ بالشواطئ، والمتابعة الميدانية وتواجد المكثف للمنقذين ورجال الإنقاذ، ومنع السباحة فى غير الاماكن المحددة للسباحة.

وطالب "عبد الرازق" المواطنين بالإلتزام بتعليمات للمنقذين على الشاطئ، وعدم التغول في مياه البحر، دون تعليمات رجال الإنقاذ، والإلتزام بمواعيد السباحة من الشروق وحتى الغروب.

غرق 6 شباب الأسبوع الماضي 

ولقى 6 شبان الاسبوع الماضي، مصرعهم غرقًا، بينهم 3 بقرى مختلفة بالساحل الشمالي، و3 شباب بشاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية.

غرب الاسكندرية بشاطئ كرير البحث عن جثمانه الغريق رجال الإنقاذ
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