الإثنين 07 أغسطس 2023
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سياسي

طارق العوضى ينشر قائمة أسماء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسى اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي،  قائمة أسماء المحبوسين المفرج عنهم اليوم بقرار من اللجنة، والبالغ عددهم 33 اسما.

وضمَّت قائمة أسماء المفرج عنهم من لجنة العفو الرئاسي الأسماء التالية: 

1. واصل محمد محمد سليم 

2. محمد خالد محمد محمود علي

3. عبدالعزيز سليم مصيلحي الدسوقي

4. أحمد عبدالحميد حسين محمود

5. صابر سعید حسن ابراهیم

6. محمد علاء محمد بدوي

7. مصطفي أنور محمد محمود

8. الناصر صلاح الدين محمد ابراهيم

9. أحمد سامی محمد محمد الهادی

10. سعید خلیل محمد مهدلی

11. بشرى السيد محمد خطاب

12. عصام عبدالسلام عبدالعال أحمد

13. اسحاق محمد ابراهيم ابراهيم عبدالعال

14. محمد عبدالنعيم عبدالقادر علي

15. هاني جمال عبدالجليل أبوالقبط

16. ياسر محمود السيد عبده حسن

17. أحمد كمال أحمد بخيت

18. محمد خالد إسماعيل حسانين

19. عبد الرحمن جمال فاروق أحمد

20. حسين محمود حسانين علي

21. عطية مبروك رضوان دخيل حميده

22. علي سيد حامد علي

23. عياد مصطفی حسن محمد

24. عطية ربيع أحمد عطية

25. توفيق جمعة توفيق محمد

26. ليون لويز لطيف لبيب

27. كريم عادل سيد جمعة

28. أحمد سمير أحمد محمد كرارة 

29. محمد مطر عبد الغنى حسن

30. أحمد صبري السيد مرسی

31. أحمد حسنين محمد موسي

32. يوسف محمد منصور رجب

33. عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.

 

المحامي طارق العوضي لجنة العفو الرئاسي المحبوسين قائمة أسماء المفرج محمد محمد سليم
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