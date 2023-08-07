CBC تستعرض آراء المواطنين في خدمات مول العلمين

تشهد مدينة العلمين طفرة كبيرة في التنمية والعمران والدليل على ذلك التصميم الرائع الذي يوجد داخل مجمع الفنادق، كما أن مول العلمين يحتوي على واحد من أروع التصميمات الجديدة ومن خلاله يمكن رؤية الليل والنهار بنفس اللحظة.

العلمين الجديدة

وقال أحد المواطنين المتواجدين في العلمين الجديدة، خلال حديثه لكاميرا برنامج “الستات مابيعرفوش يكذبوا ”المذاع عبر فضائية CBC إن فكرة الطراز الأندلسي المتواجدة بمول العلمين مستوحاة من فكرة الشارع التراثي للتصميم الاندلسي، مؤكداً أن جميع حوائط المول من الحجر المنسجم مع الورود، وذلك من أجل تعزيز الإحساس بهذا التراث.

وأضاف أن هذا المول به ثلاث قاعات سينما على أعلى تقنية تكنولوجية، يويوجد أكبر هايبر شرائي، لذا يمكن القول إن مول العلمين الأول من نوعه في مصر والخامس على مستوى العالم.

وتابع "هناك إقبال شديد على مول العلمين، والزيارة للايام العادية كانت 4 آلاف شخص ولكن في الويك إند 7 آلاف والعدد زاد بنسبة 40٪".

الإقبال على مول العلمين

في السياق، قال مواطن آخر إن الأسعار بالعلمين الجديدة متوسطة ومناسبة للجميع بالرغم من طبيعة هذا المكان التصميمي والساحلي، فالأسعار غير متوافقة مع هذا الموقع المتميز في مصر.