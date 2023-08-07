الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روان رجب: كلية علوم الثروة السمكية مختصة بعدة مجالات

الثروة السمكية
الثروة السمكية

قالت روان رجب، طالبة بكلية علوم الثروة السمكية كفر الشيخ إن الكلية يتم من خلالها دراسة علوم البحار والمحيطات على كافة الجوانب والتخصصات بعد الترم الأول.

الثروة السمكية

أضافت روان، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن علوم الثروة السمكية كلية منفردة عن كلية علوم وزراعة وهى مستقلة بصورة  كبيرة:" هذه الكلية متوفرة في 4 جامعات".

أضافت أن أقسام الكلية متعددة منها الاستزراع المائي، التصنيع مثل الاهتمام بحفظ الطعام، قسم المصايد، السلامة الحيوية والغذاء، الملاحة، والعلوم الهندسية.

التدريب العملي 

وتابع "الكلية بتوفر لنا تدريب عملي بعد العام الثاني من الالتحاق بها، وهذا التدريب بيفيدنا في حاجات كثيرة جداً".

روان رجب علوم الثروة السمكية تخصصات الكلية السفيرة عزيزة دي ام سي
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