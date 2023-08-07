الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: العلاقات بين مصر والأردن مهمة ومتشعبة فى جميع المجالات

النائب نشأت العمده
النائب نشأت العمده

أكد النائب محمد نشأت العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا،  الأهمية الشديدة لاجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين. قائلًا: إن العلاقات بين مصر والأردن مهمة ومتشعبة في كثير من المجالات وأمامها آفاق واسعة.

ونوه محمد نشأت في تصريح صحفي له اليوم، برغبة الحكومة المصرية وفق توجيهات الرئيس السيسي على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، وبخاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يسهم في زيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، ويمثل مكسب مشترك للبلدين.

وشدد عضو مجلس النواب، على حرص الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وهو ما يؤكد المسئولية التي يتحملها الطرفان لمواكبة مستجدات العمل المشترك بكل المجالات، والعمل على تذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين، خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة.

ولفت نائب الصعيد، إلى بحث كل من مصر و الأردن، تعزيز التعاون وبشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة و المتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، ومشروعات الربط الكهربائي، موضحًا أن خط ربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن تصل قدرته إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، إضافة حقيقية للعلاقات المتطورة بين البلدين في مجالات كثيرة و تمتينها بمختلف المجالات.

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