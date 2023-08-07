ليكيب: نيمار دا سيلفا يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نيمار أبلغ إدارته والمسئولين عنه بأنه يريد مغادرة نادي العاصمة هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن المظاهرة التي نظمها أولتراس النادي الفرنسي في نهاية مايو أمام منزله للمطالبة برحيله بسبب كثرة الإصابات، أصابته بصدمة، وجعلته يفكر في الرحيل عن الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يفكر في عدم اللعب أمام لوريان الأسبوع المقبل في افتتاحية الدوري الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أن نيمار تواصل مع مسؤولي باريس وطلب مغادرة النادي هذا الصيف، حيث أنه لديه حلم وحيد وهي العودة إلى برشلونة مرة أخرى.

وذكر التقرير أن إدارة النادي الباريسي حاولت التخلص من نيمار لكنه كان يقرر الاستمرار في الفريق المرتبط معه حتى صيف 2027.

وكانت تقارير قد أكدت بأن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة لا يرغب في عودة اللاعب للفريق الكتالوني، رغم موافقة إدارة النادي على عودته.