11 أغسطس.. حكيم يغنى لأول مرة فى السعودية ويستعد لحفل العلمين

يُحيي نجم الأغنية الشعبية "حكيم" حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة جدة السعودية الجمعة المقبل، وهى المرة الأولى التي يغني فيها حكيم في المملكة.

ويجهّز حكيم مفاجآت خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم حكيم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) الذي طرح منه 5 أغنيات وهى (تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف).

ويستمر حكيم في طرح باقي الأغنيات الشهور المقبلة، إضافة إلى أغنيات من ألبوماته السابقة التي يعشقها الجمهور العربي ومازالت عالقة في أذهان جميع الفئات العمرية.

من جهة أخرى يحيى النجم حكيم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وذلك يوم 17 أغسطس الجاري.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" عن الحفل منذ قليل.

ويقدم حكيم باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وطرح الفنان حكيم مؤخرًا أغنيته الجديدة «سيبه»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «سيبه» لحكيم كلمات محيى حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، وصوّرها بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع أغاني موسم صيف 2023.

ويشهد مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس عددًا من الحفلات الغنائية والفعاليات المختلفة، حيث يقام أكثر من حفل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومنها حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري وحفل النجمة إليسا وتامر عاشور وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت وأيضًا حفل غنائي للنجم بهاء سلطان وتشاركه الحفل المطربة كارول سماحة وحفلات للنجمة أنغام وفريق مسار إجبارى.