الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلة أمريكية: بايدن يخطط لحماية الديمقراطية بينما ترامب يدمرها

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قالت مجلة “ تايم” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لحماية الديموقراطية بينما يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب تدميرها وتخريبها.

بايدن وترامب 

وذكرت المجلة الأمريكية أن الرئيس بايدن كان ملتزم الصمت تماما حول الأخبار التي تفيد بتعرض ترامب للمحاكمة ومواجهته العديد من الاتهامات منها محاولة التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية.

وأضافت: كان الرئيس جو بايدن في إجازة في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، عندما تم اتهام دونالد ترامب بمحاولة قلب انتخابات 2020. 

وتابعت: كان بايدن يتبنى نفس الإستراتيجية في لائحة الاتهام الثالثة لترامب كما كان يفعل في الإثنين السابقتين: البقاء بعيدًا عن الطريق. يقول مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن يريد تجنب التفكير في اتهامات ترامب لأنه لا يريد التأثير على العملية القضائية.

ومع ذلك ، كانت لائحتا الاتهام السابقتان تتعلقان باستخدام ترامب لمدفوعات الصمت للتغطية على علاقة غرامية وتعامله مع المستندات السرية.

وتتحدث التهم الأخيرة عن جوهر رسالة بايدن السياسية للناخبين في عام 2024: أن الأفكار المتطرفة التي يجسدها ترامب ويدافع عنها الكثير من الحزب الجمهوري تشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية.

وقالت المجلة: إن الرئيس بايدن يحاول حماية الديموقراطية الامريكية، كما إنه يستعد لتوظيف استراتيجية مماثلة لحملته 2024 ، مع التأكيد أيضًا على ما فعله لخلق وظائف التصنيع ورفع الأجور.

ومن المحتمل أن يكون السباق محتدما بيت ترامب وبايدن في انتخابات الرئاسة 2024، حيث  أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن بايدن وترامب يتجهان نحو الانتخابات العامة.

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