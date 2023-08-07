الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنوب سيناء تحتفل بالفوز بـ3 جوائز خلال منتدى عمان للسباحة والتراث

جوائز جنوب سيناء
جوائز جنوب سيناء من عمان

احتفل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع  موظفي المحافظة والقيادات التنفيذية، بفوز المحافظة بجوائز منتدى السياحة والتراث والذي أقيم بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

وتسلم محافظ جنوب سيناء جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية، وجائزة فوز شرم الشيخ بجائزة أفضل فاعليه عربيه للسياحة المستدامه.

واكد المحافظ ان هذه الجوائز هي نتاج جهد وعمل كافة العاملين بالمحافظة.

واستهل “فودة” جلسة المتابعة باستعراض إنجازات الدولة في كافة القطاعات من أجل بث طاقة إيجابية لرفع الروح المعنوية للحضور بعرض أغنية تحيا مصر ، تلك الاغنية التي تبرز نجاحات الدولة المصرية والقيادة السياسية في كافة المجالات التنموية والتي ترد على كافة المشككين واعداء الدولة في الداخل والخارج.

وأكد فودة على ضرورة التكاتف كدروع بشرية  من أجل الحفاظ على الوطن والارتقاء بالوعي والتركيز على النقاط الإيجابية ونبذ المشاعر السلبية.

وناقش المحافظ آليات تنشيط السياحة بشرم الشيخ بالتعاون مع رجال الأعمال وهيئة تنشيط السياحة من خلال دراسة تنظيم فاعليات عالمية يتم توجيه العائد منها لصالح مبادرة حياة كريمة، مثل مايحدث الان في مدينة العلمين الجديدة.

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مصر سيناء جنوب سيناء شرم الشيخ عمان
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