الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موت وخراب ديار .. جريمة قتل فى جلسة طلاق بالشرابية

جثة
جثة

جلسة جمعت مجموعة من الأطراف لإنهاء إجراءات الطلاق بين زوجين، ولكن تحولت فجأة إلى صراخ عويل بعد أن سقط مواطن قتيلا وأصيب نجله نتيجة طعن بسكين، عقب خلاف حاد حدث أثناء تلك الجلسة.

المجني عليه لم يكن له طرف أو إشكالية في موضوع الطلاق، ولكن دوره فقط هو التدخل لحل الخلاف وطلاق الزوجة من زوجها، خلال جلسة بحضور عدد من الأشخاص.

اجتمعت الأطراف لدى المجني عليه، وبدأت الجلسة لإنهاء الأمر بين الزوجين، ولكن سرعان ما تعالت الأصوات، وخرجت الجلسة عن السيطرة تماما ووقعت كارثة كبيرة.

تعالي الأصوات أدى لحدوث مشادة كلامية ومنها إلى مشاجرة، طعن خلالها المجني عليه الذي كان يسعى لإنهاء الأمر بالمعروف، على يد أحد الأشخاص، ولم يقف الأمر عند ذلك فقط بل أصيب ابنه ولكنه لم يفارق الحياة.

الدماء لطخت المكان والأب أصبح قتيلا بينما أصيب ابنه، والجلسة تحولت إلى مشاجرة حتى حضر رجال مباحث الشرابية إلى مكان الحادث، بعد أن أبلغ الأهالثي بوجو مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب.

رجال المباحث على الفور استدعوا إسعاف لنقل المصاب، إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم التحفظ ععلى جثة والده تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات والفحص التي أجراها رجال مباحث الشرابية، مقتل عامل وأصيب نجله، أثناء تدخلهما لفض خلاف بين رجل وزوجته لإكمال إجراءات الطلاق، فحدثت مشادة كلامية بين الطرفين ، وأثناء تدخل المجني عليه، طعنه أحد الحاضرين للجلسة فتسبب في مقتله، بينما أصاب نجله.

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