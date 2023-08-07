الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستعرض مطالب أهالى خور عواضة ويُوجه بسرعة حلها

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع حلول جذرية لها، من خلال تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى. 

جاء ذلك خلال اجتماع، محافظ أسوان لاستعراض مطالب أهالى منطقة خور عواضة، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد، والعميد يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى السيدة أمال نسيم ممثله عن أهالى المنطقة، وأيضاً المسئولين بالشركة والوحدة المحلية ومديرية الصحة. 

وأكد عطية أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة، والوصول للجودة العالية المطلوبة. 

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة، للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين باستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية، وبإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تقوم الشركة بالتوازى بالبدء فى أعمال تأهيل آبار الشلال باعتبار ذلك حلا جذريا سيسهم بشكل مباشر فى القضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق السكنية. 

كما أعطى محافظ أسوان تعليماته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمال أعمال التطهير لشبكة الصرف بمنطقة خور عواضة بالكامل، تواكباً مع الإنتهاء من المقايسات الخاصة بمشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى بخور عواضه، والذى تم إدراجه ضمن خطة العام المالى الحالى 2023 /2024 للبدء فى إجراءات التنفيذ. 

ووجه محافظ أسوان بقيام فرق الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بتنفيذ أعمال الرش لمبيدات مقاومة ومكافحة الحشرات والزواحف كل 3 أيام لمدة شهر، لتستكمل هذه الجهود بمنطقة خور عواضة بإدراجها ضمن خطة المكافحة الدورية، على أن يتم بالتوازى قيام الوحدة المحلية باستكمال منظومة النظافة العامة الجديدة التى تم تنفيذها بالمنطقة من خلال الجمع المنزلى لكميات القمامة والمخلفات؛ للحفاظ على البيئة المحيطة من أى مصادر للتلوث. 

احتياجات أسوان التفاعل الحلول الجذرية الخدمات المقدمة تحسين الخدمات المقدمة توفير حياة كريمة للمواطنين خور عواضة مشكلة المياه الجوفية مصلحة المواطن
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

أول تعليق لـ خالد بيبو عقب توليه مهمة مدير الكرة بنادى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية