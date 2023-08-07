محافظ أسوان يستعرض مطالب أهالى خور عواضة ويُوجه بسرعة حلها

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على التفاعل الفورى والمباشر مع المشاكل والمطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة وضع حلول جذرية لها، من خلال تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى.

جاء ذلك خلال اجتماع، محافظ أسوان لاستعراض مطالب أهالى منطقة خور عواضة، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد، والعميد يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى السيدة أمال نسيم ممثله عن أهالى المنطقة، وأيضاً المسئولين بالشركة والوحدة المحلية ومديرية الصحة.

وأكد عطية أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات العاجلة ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة، وهو النهج الجديد الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة، والوصول للجودة العالية المطلوبة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مديريات الإسكان والزراعة، للبدء فوراً فى حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة خور عواضة والمناطق المحيطة للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين باستخدام أساليب علمية وبأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية، وبإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تقوم الشركة بالتوازى بالبدء فى أعمال تأهيل آبار الشلال باعتبار ذلك حلا جذريا سيسهم بشكل مباشر فى القضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق السكنية.

كما أعطى محافظ أسوان تعليماته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمال أعمال التطهير لشبكة الصرف بمنطقة خور عواضة بالكامل، تواكباً مع الإنتهاء من المقايسات الخاصة بمشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى بخور عواضه، والذى تم إدراجه ضمن خطة العام المالى الحالى 2023 /2024 للبدء فى إجراءات التنفيذ.

ووجه محافظ أسوان بقيام فرق الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بتنفيذ أعمال الرش لمبيدات مقاومة ومكافحة الحشرات والزواحف كل 3 أيام لمدة شهر، لتستكمل هذه الجهود بمنطقة خور عواضة بإدراجها ضمن خطة المكافحة الدورية، على أن يتم بالتوازى قيام الوحدة المحلية باستكمال منظومة النظافة العامة الجديدة التى تم تنفيذها بالمنطقة من خلال الجمع المنزلى لكميات القمامة والمخلفات؛ للحفاظ على البيئة المحيطة من أى مصادر للتلوث.