الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«فودة» يستعرض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بقطاعات جنوب سيناء (صور)

اجتماع محافظ جنوب
اجتماع محافظ جنوب سيناء

اتخذت محافظة جنوب سيناء عددا من الإجراءات والخطوات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وترأس محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، احتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها لمتابعة تنفيذ أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء علي مستوى المحافظة.

وشدد "فودة" خلال الاجتماع، على استكمال مسيرة العمل “أون لاين” يوم الأحد من  كل أسبوع، كما تضمنت آليات التنفيذ وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، لترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية  بحيث لا تقل عن 25 درجة.

وشملت الإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة والمدارس والمباني الحكومية والالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الاعلانية المضيئة بالتنسيق مع شركات الإعلان  وتفعيل توصيات توقيت العمل الصيفي بالمحال العامة ماعدا المنشأت التي تعمل في مجال السياحة والصيدليات ،الالتزام بالإنارة داخل قاعات الأفراح فقط وليس خارجها .

كما استعرض الاجتماع موقف توصيل الغاز إلى محلات شارع السلام وعرض موقف تحصيل مستحقات الشواطئ، والاستعداد لافتتاح دولي للقرية التراثية وسباق الهجن، وأنشطة مبادرة “100 يوم صحة” بالمحافظة، إضافة لدراسة إقامة معرض للكتاب بشرم الشيخ بمشاركة وزارة الثقافة ،ومتابعة ملف دعم اهالينا من أبناء المحافظة وإنشاء دار مناسبات للرجال بوادي مجيرح بدهب، وفقا لاحتياجات الأهالي ،وعرض موقف تخصيص منطقة للبنوك بسانت كاترين ومخاطبة البنوك بذلك.

واختتم المحافظ جلسة المتابعة،  باستعراض موقف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وآليات وضوابط  المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة وموقف الطلبات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية والأكثر تكرارا من يوليو إلى اغسطس وإنجازات المحافظة في هذا المجال حيث تعتبر أولى المحافظات التي يمثل الكم المتراكم لها صفر بنسبة 100 %  بالاضافة إلى تحويل  الرؤية العامة لمشروعات تنموية قائمة ومراجعة التراخيص  وحالات التصالح على مخالفات البناء واستيفائها لشروط النموذج 9 و 10.

اجتماع محافظ جنوب سيناء
اجتماع محافظ جنوب سيناء
اجتماع محافظ جنوب سيناء
اجتماع محافظ جنوب سيناء
اجتماع محافظ جنوب سيناء
اجتماع محافظ جنوب سيناء
اجتماع محافظ جنوب سيناء
اجتماع محافظ جنوب سيناء
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