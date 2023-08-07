الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد تشغيل مجمع خدمات قرية بني عديات بمنفلوط (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،اليوم الإثنين، تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع خدمات المواطنين بقرية دشلوط، رافقه خلالها اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ ومرافقوه لشرح المهندس محمد عادل دياب، حول مراحل انشاء وتشغيل مجمع خدمات المواطنين ببني عديات والذي بلغت تكلفة انشائه 10 ملايين جنيه، ثم تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالدور الأرضي بالمجمع وخدمات الشباك الواحد لكافة الخدمات كما تفقد مكتب التموين والسجل المدني ومكتب الشهر العقاري بالمجمع والذي ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

ويتكون المجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي.

كما أشاد المحافظ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكبارى والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية.

والتقى المحافظ بعض القيادات التنفيذية بالمركز والمواطنين ومسئولى جهاز التعمير موجهًا بسرعة تجهيز باقي مشروعات مجمعات الخدمات بقرى ومراكز المحافظة المستهدف بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمهيداً لتشغيلها خلال الأيام المقبلة.

وأشار المحافظ إلى إنه يجرى تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز وذلك لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحصول على الخدمات الخدمات المقدمة للمواطن الرئاسية حياة كريمة الشركة المصرية للاتصالات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري تطوير الريف المصري جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
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