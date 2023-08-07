الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدمنهور

تطلق دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور والتى تقام فى الفترة من الجمعة 11 حتى الإثنين 14 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.

وقال داغر إن المهرجان يأتى ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للأوبرا والهادف إلى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر، مضيفة أنه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب أكبر عدد من الجمهور سعيًا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعى.

وأشارت إلى أن الليلة الأولى تشهد حفلًا لفريق على مر الأجيال، ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات وأعمال نجوم زمن الفن الجميل، مشيرًا إلى أن ترتيب الفعاليات على التوالى يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية والمنشد أحمد العمرى وفرقته.