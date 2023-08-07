الإثنين 07 أغسطس 2023
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"القاهرة الإخبارية": لا وفيات حتى الآن جراء انفجار ميناء درينجة التركى

انفجار ميناء درينجة
انفجار ميناء درينجة

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن انفجار ميناء درينجة التركي أسفر عن إصابة اثنين بحالة خطيرة من بين 10 جرحى حتى الآن.

انفجار ميناء درينجة 

أضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “منتصف النهار" المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه لا يوجد مصابون تحت الأنقاض الآن على الإطلاق بشكل رسمي.

تابع "هذا الانفجار هز المدينة بأكملها، بسبب الضغط داخل صوامع القمح، حيث تسبب هذا الضغط في انهيار صومعة وإحداث الضرر لـ13 صومعة أخرى".

أشار إلى أنه من شدة  الانفجار تهشم زجاج المنازل المجاورة لميناء درينجة بالكامل، لهذا أصاب المواطنين بحالة من الفزع والذعر الشديدين: "تم السيطرة على آثار هذا الانفجار، كما تم نقل مصابي الانفجار إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولا يوجد فقد في الأرواح حتى الآن".

عمر أحمد القاهرة الإخبارية انفجار ميناء درينجة
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