إنجى القاضى: مصر حريصة على مساعدة السودان فى عودة استقراره

قالت إنجي القاضي، موفد قناة القاهرة الإخبارية، إنه كانت هناك جلسة مغلقة للآلية الوزارية بعد الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان اليوم.

الأزمة السودانية

وأضافت إنجي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه اليوم اجتمع الخبراء والمتخصصين لإعداد ورقة للخروج بمخرجات سيتم عرضها على الوزراء لدول الجوار بعد قليل، وهذه المخرجات سيتم الإعلان عنها خلال دقائق.

وتابعت أن السفير السوداني في تشاد أكد أن بلاده ينظر لهذه القمة باهتمام، خاصة أن السودان ترفض التدخل الخارجي، إضافة إلى التعويل على الدور المصري الملموس منذ بداية الأزمة.

المسار الأمني والإنساني بالسودان

أشارت إلى أن التركيز الآن، في القمة يتعلق بالمسار الأمني والسياسي والإنساني بالسودان، لهذا كان اليوم شرح مفصل داخل الجلسات التي تمن إقامتها داخل القمة للوضع الداخلي السوداني من مختلف الجوانب والنواحي:"هناك أكثر من 900 ألف مواطن سوداني خارج الحدود السودانية نتيجة استمرار الحرب حتى الآن".

ذكر أن هناك مساعى من الآلية الوزارية لدول الجوار لمساعدة الوافدين والمتواجدين داخل السودان من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم.

وتابعت: "مصر حريصة على مساعدة السودان حتى تعود إلى استقرارها سريعًا؛ للحفاظ على الوطن من الضياع والانهيار".